ماتيوس يستغرب من قرار غوارديولا استبدال "المدمر" هالاند

أعرب أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس، عن استغرابه من قرار الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، استبدال مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند خلال مواجهة لايبزيغ أمس الثلاثاء.

وتلألأ هالاند في المباراة بتوقيعه على خماسية قاد بها فريق مانشستر سيتي لفوز ساحق على ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0)، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال ماتيوس عبر شبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "لا يمكنني فهم قرار غوارديولا واستبداله لهالاند بعد 63 دقيقة".



وأضاف: "كان بإمكان اللاعب كتابة التاريخ عبر تسجيل الهدف السادس، وتجاوز رقم ميسي في دوري الأبطال".

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وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سبق أن سجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام باير ليفركوزن عام 2012، يشاركه فيه أيضا، البرازيلي لويز أدريانو، حينما سجل خماسية لفريق شاختيور ضد باتي بوريسوف البيلاروسي في عام 2014.



وكان بإمكان المهاجم النرويجي الشاب الوصول للهدف السادس خلال الوقت المتبقي نحو نصف ساعة، وتحطيم رقم ميسي.



ولكن بمجرد وصول هالاند لهدفه الخامس، أقدم بيب غوارديولا على خطوة مفاجئة باستبداله، بعد نحو 6 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 63، وهو في أوج تألقه، مما أثار استياء اللاعب والجماهير في آن واحد.



وأتم لوثار ماتيوس: "هذا هو الشيء الوحيد الذي ضايقني قليلا في المباراة، وبعيدا عن ذلك، فالعرض الذي قدمه هالاند كان مثيرا". (روسيا اليوم)