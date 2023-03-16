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رياضة
ريال مدريد يفوز على ليفربول.. ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال
Lebanon 24
16-03-2023
|
00:30
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تأهل ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بنتيجة (1-0) أمام ليفربول الإنكليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.
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وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا كبيرًا في مباراة الذهاب بملعب أنفيلد معقل ليفربول، قبل 3 أسابيع من الآن، وذلك بنتيجة (2-5)، ما جعله يحسم تأشيرة التأهل إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) في مجموع المواجهتين.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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