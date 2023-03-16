ريال مدريد يفوز على ليفربول.. ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

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تأهل ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بنتيجة (1-0) أمام ليفربول الإنكليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا كبيرًا في مباراة الذهاب بملعب أنفيلد معقل ليفربول، قبل 3 أسابيع من الآن، وذلك بنتيجة (2-5)، ما جعله يحسم تأشيرة التأهل إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) في مجموع المواجهتين.