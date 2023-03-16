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رياضة

بعد قمة الأربعاء.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
16-03-2023 | 03:00
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أسدل الستار مساء الأربعاء على مباريات الدور السادس عشر للموسم (2022-2023) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهل ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.

وتأهل ريال مدريد على حساب ضيفه ليفربول، بعد فوزه عليه بهدف في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد الانتصار الكبير على ليفربول في عقر داره (5-2) ذهابا على ملعب "أنفيلد".
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بينما جدد نابولي فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، (3-0) في مباراة الإياب مساء الأربعاء، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا". وكان نابولي قد تغلب على آينتراخت فرانكفورت في عقر داره بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب أيضاً.
والتحق ريال مدريد ونابولي بركب الأندية المتأهلة، وهي: بنفيكا البرتغالي، تشيلسي الإنكليزي، بايرن ميونخ الألماني، ميلان الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنكليزي.


وسيجري سحب قرعة دورين الثمانية والأربعة لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، يوم الجمعة المقبل، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 11 و12 آذار ، على أن تجري مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

بينما ستجري مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي (9 و10) أيار المقبل، والإياب يومي (16-17) من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 10 حزيران 2023، على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية. (روسيا اليوم)
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