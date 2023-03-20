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رياضة

عودة البعثة الاتحادية للـ"MMA" من مصر مع انتصار كبير للبنان

Lebanon 24
20-03-2023 | 13:35
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عادت البعثة اللبنانية الإتحادية للـ"MMA" من بطولة "Evolution" التي أقيمت في مصر والتي انتهت رافعةً اسم لبنان عالياً بفوز المشتركين اللبنانيين.
 
وتضمّ هذه البعثة اللاعبين عباس كركي (15 سنة) واللاعب جواد الزغبي (14 سنة)، وقد فازا بميداليتين ذهبيتين، كما أنها تضمّ المدرب المحترف عامر عبد النبي عن لقب الحزام على وزن 93 كغ.
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