عجائب كرة القدم لا تنتهي.. رجل يقتحم مباراة على دراجة بخارية!

شهدت مباراة بين فينهوشن ونظيره فيتسه موقفًا هو الأغرب في الملاعب هذا الأسبوع، حيث اقتحم رجلًا أرض الملعب على دراجة بخارية.
المباراة أقيمت يوم الأحد على ملعب فينهوشن، وتسببت في ذهول الجماهير في الملعب، لكن في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء، وجد الجميع فجأة الرجل قد وصل إلى دائرة المنتصف وبدأ في الصراخ في اللاعبين، وإذ به يتحدث مع أحدهم ويتناقش معه في أمر لم يظهر عبر الشاشة.
لكن بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" الإنكليزية فقد اقتحم الرجل الملعب من أجل إيقاف استخدام الجماهير للألعاب النارية التي أزعجت الأحصنة الخاصة به، حيث يسكن بجوار الملعب.
وقال رئيس نادي فينهوشن كيس فان دير ليست: "الجماهير الشباب أرادت دعمنا لكن الأصوات أزعجت جارنا لسوء الحظ، لا نريد أن نكون حملًا على أي شخص، لكننا نريد الحفاظ على سلامة الجميع في الملعب أيضًا". (جول)