عجائب كرة القدم لا تنتهي.. رجل يقتحم مباراة على دراجة بخارية!

شهدت مباراة بين فينهوشن ونظيره فيتسه موقفًا هو الأغرب في الملاعب هذا الأسبوع، حيث اقتحم رجلًا أرض الملعب على دراجة بخارية.

المباراة أقيمت يوم الأحد على ملعب فينهوشن، وتسببت في ذهول الجماهير في الملعب، لكن في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء، وجد الجميع فجأة الرجل قد وصل إلى دائرة المنتصف وبدأ في الصراخ في اللاعبين، وإذ به يتحدث مع أحدهم ويتناقش معه في أمر لم يظهر عبر الشاشة.