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رياضة
طرد لاعب كرة قدم تبوّل على جانب الملعب.. من هو؟
Lebanon 24
21-03-2023
|
06:00
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نال كريستيان بونينو مهاجم يوفنتوس السابق بطاقة حمراء قد تكون الأغرب في عالم كرة القدم بعد ضبطه وهو يتبول على جانب الملعب، قبل النزول بديلا مع نادي ليكو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.
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وكان بونينو يتأهب للنزول بديلا في الدقيقة 76 من مباراة المجموعة الأولى أمام مضيفه بياتشينزا قبل أن يلبي "نداء الطبيعة"، لكن مساعدا للحكم ضبط اللاعب البالغ من العمر 26 عاما متلبسا بالتبول في أرض الملعب ليحصل على بطاقة حمراء.
واعتقد لوتشيانو فوسكي مدرب ليكو أن العقوبة كانت قاسية على لاعب منتخب إيطاليا تحت 19 عاما سابقا.
وقال فوسكي لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت": "إنها القواعد ويجب احترامها لكنني كنت آمل أن يطبق المسؤولون روح القانون لأنه لم يوجه إساءة إلى أي شخص ولم يره أحد. كان من الممكن أن يكتفي الحكم بالبطاقة الصفراء. بونينو في رأيي، لم يكن يعرف عواقب هذا التصرف". (سكاي نيوز)
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