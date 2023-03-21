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رياضة

آيندهوفن الهولندي يعاقب مشجعاً لمدة 40 عاماً!

Lebanon 24
21-03-2023 | 15:00
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منع نادي أيندهوفن الهولندي مشجعاً اعتدى على ماركو ديميتروفيتش حارس إشبيلية خلال مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم الشهر الماضي، من دخول ملعبه لمدة 40 عاما.
وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب أيندهوفن، خلال الدقائق الأخيرة بعد أن ركض مشجع إلى أرض الملعب واعتدى على ديميتروفيتش ولكمه في وجهه قبل أن يتدخل الحارس الصربي ويسقطه أرضا.
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وقضت محكمة بالسجن ثلاثة أشهر على الشاب البالغ من العمر 20 عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة شهر.

وقال نادي أيندهوفن في بيان: "بالإضافة للحظر لمدة 40 عاما من دخول الملعب سيبدأ أيندهوفن إجراءات للحصول على تعويضات منه جراء أي أضرار لحقت بالنادي".


وأضاف البيان: "لقد تلقى أيضا حظرا لمدة عامين من الوجود في محيط ملعب النادي من مكتب المدعي العام".

وكان المشجع يقضي فترة حظر عام من دخول الملعب حتى 2026 فرضه الاتحاد الهولندي لكن أيندهوفن قال إنه دخل للمدرجات بتذكرة صديق له. (سكاي نيوز)
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