لعنة كيم كارداشيان تضرب أرسنال ثم سان جرمان.. وطلب من جماهير ليفربول!

ظهرت كيم كارداشيان سيدة الأعمال وعارضة ومصممة الأزياء الأميركية في مدرجات ملعب بارك دي برينس الأحد، وشهدت خسارة باريس سان جيرمان (2/0) أمام رين على أرضهم لأول مرة منذ 715 يومًا، منهية بذلك سلسلة 35 مباراة متتالية دون هزيمة.

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وكانت كارداشيان قبل أيام في لندن رفقة نجلها لمشاهدة مواجهة آرسنال وسبورتينغ لشبونة في الدوري الأوروبي والتي انتهت بإقصاء ارسنال على ملعبهم ووسط جماهيرهم بركلات الترجيح بعد التعادل (1/1).





وأصيبت كارداشيان وابنها بخيبة أمل لأنهم كانوا يأملون في رؤية آرسنال يتقدمون إلى النهائي.

كان مشجعو آرسنال غاضبين بعد المباراة ، وألقوا باللوم على كارداشيان، الذي أطلقوا عليه اسم دريك الجديد، نسبة لحظ مغني الراب في راهانته الخسارة في كرة القدم.



بينما طلب بعض مشجعو ليفربول من كارداشيان حضور مواجهة فريقهم ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم 1 آذار القادم، حتى يخسر مانشستر سيتي بالتأكيد. (جول)