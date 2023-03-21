مدمر تماماً.. تدهور حالة اللاعب داني ألفيش في السجن!

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أكدت صحيفة "صن" الانكليزية، أن حالة اللاعب البرازيلي داني ألفيش تسوء يومًا بعد يوم في السجن، وأنه لا يمر بأفضل أوقاته مؤخرًا بعد اعلان زوجته جوانا سانز الانفصال عنه.وأوضحت الصحيفة أن ألفيش قد طالب السلطات بتركه في الحبس الانفرادي خلال الفترة الماضية، بعد أن أصبح يمضي غالبية وقته في زنزانته.وقال مصدر للصحيفة الإنكليزية عقب أن قامت جوانا بمسح معظم صوره من على "إنستغرام": "ألفيش مدمر تمامًا، ويتعصب بسهولة مؤخرًا".وكان ألفيش قد تم القبض عليه في الـ 20 من كانون الثاني الماضي على ذمة تلك القضية ولا يزال لم يتم الإعلان عن حكم قضائي نهائي فيها. (جول)