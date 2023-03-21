Advertisement

رياضة

مدمر تماماً.. تدهور حالة اللاعب داني ألفيش في السجن!

Lebanon 24
21-03-2023 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1049402-638149891981935799.jpg
Doc-P-1049402-638149891981935799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت صحيفة "صن" الانكليزية، أن حالة اللاعب البرازيلي داني ألفيش تسوء يومًا بعد يوم في السجن، وأنه لا يمر بأفضل أوقاته مؤخرًا بعد اعلان زوجته جوانا سانز الانفصال عنه.

وأوضحت الصحيفة أن ألفيش قد طالب السلطات بتركه في الحبس الانفرادي خلال الفترة الماضية، بعد أن أصبح يمضي غالبية وقته في زنزانته.
Advertisement


وقال مصدر للصحيفة الإنكليزية عقب أن قامت جوانا بمسح معظم صوره من على "إنستغرام": "ألفيش مدمر تمامًا، ويتعصب بسهولة مؤخرًا".

وكان ألفيش قد تم القبض عليه في الـ 20 من كانون الثاني الماضي على ذمة تلك القضية ولا يزال لم يتم الإعلان عن حكم قضائي نهائي فيها. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
04:21 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
02:30 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website