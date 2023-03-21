اقبال على النسخة التاسعة للالعاب المدرسية لجامعة القديس يوسف بعد غياب 4 سنوات

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نظمت جامعة القديس يوسف ألعابها المدرسية بنسختها التاسعة بعد غياب 4 سنوات. وكان اقبال في المشاركة وحضور ومواكبة للمباريات في ملاعب الجامعة في بيروت ومار روكز.وقال مدير الرياضة في الجامعة مارون الخوري"ترددتا قبل اعلان عودة الألعاب خوفا من عدم استعداد المدارس للمشاركة. وفوجئنا بلهفة الجميع لعودة الحياة الى خزان الرياضة الوطنيّة. حت أن البعض أطلق تمارينه وجهر فرقه بسبب عودة ألعاب جامعة القديس يوسف. وقد عدنا لايماننا بالشباب ودور الرياضة لبناء مستقبل واعد وبتوجيه واصرار من رئيس الجامعة الأب سليم دكاش ومجلس الرياضة في الجامعة".وانطلقت في 3 آذار وكان يفترض أن تختتم في الخامس منه. الا أن عدد المشاركيين الذي تخطى ال35 مدرسة أجبر اللجنة المنظمة على اضافة يوم الأحد 19 الجاري لاكمال المنافسات.وفازت مدرسة سيدة اللويزة زوق مصبح بلقب كرة القدم للصالات للاناث، بتغلبها في النهائي على ثانوية راهبات الوردية المنتزه 4-2.واحرزت مدرسة الأخوات الأنطونية غزير لقب كرة القدم للصالات للذكور بفوزها في النهائي على مدرسة سيدة اللويزة زوق مصبح بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.في كرة اليد احرزت مدرسة الأخوة المريميين الشانفيل ديك المحدي مسابقتي الذكور والاناث، ففازت 14-6 على مدرسة مون لاسال في نهائي الذكور، و9-7 على مدرسة الأخوات الأنطونية غزير عند الاناث.وكان الأمر مشابها في لعبة الكرة الطائرة، ففازت مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية الفنار في نهائي الذكور على مدرسة سابيس الدولية أدما 2-1 وعلى المدرسة ذاتها 2-0 عند الاناث.وجاء لقب كرة السلة للاناث من نصيب مدرسة لويز فيغمان على حساب مدرسة سابيس الدولية أدما 37-29. وأحرزت مدرسة راهبات القلبين الأقدسين السيوفي لقب كرة السلة للذكور بفوزها في النهائي الصاخب 24-23 على مدرسة راهبات القلبين الأقدسين البوشرية.وفي الألعاب الفردية، فاز بيتر مدلج من المعهد الانطوني بعبدا بسباق الضاحية للذكور، وسما مصطفى من مدرسة سيدة الجمهور بلقب الاناث. اما لقب كرة الطاولة للذكور فكان من نصيب كريم عبدالّله من سبورتس أكاديمي سكول، وكرة الطاولة للاناث لجويل كساب من مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية الفنار.وفاز رافايل رنو من مدرسة سيدة الجمهور بالمركز الأول في لعبة الريشة الطائرة للذكور، وزينة كزما من غرينفيلد كولج بلقب الاناث.