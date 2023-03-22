Advertisement

رياضة

مباريات الدوري الإنكليزي قد تتوقف من أجل اللاعبين الصائمين

Lebanon 24
22-03-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1049580-638150295696064767.JPG
Doc-P-1049580-638150295696064767.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طُلب من مسؤولي المباريات في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية خلال شهر رمضان، وفقا لما كشفته محطة سكاي نيوز.

ومن المتوقع أن يصوم عدد من لاعبي كرة القدم في إنكلترا بشهر رمضان، وقد تأتي فترة الإفطار أثناء المباريات المحتدمة في شهري آذار ونيسان.
Advertisement

وتم الآن إصدار توجيهات لمسؤولي المباريات من هيئات التحكيم في إنجلترا للسماح بتوقف في اللعب وتمكين اللاعبين من الإفطار عن طريق تناول السوائل والمكملات الغذائية.

كما تم حث الحكام على التعرف على اللاعبين الصائمين، قبل انطلاق المباريات، حتى يتمكن الحكم من إدارة إفطارهم.

قبل عامين، كشفت شبكة سكاي سبورتس أن مباراة ليستر سيتي مع كريستال بالاس قد توقفت مؤقتا في منتصف المباراة للسماح للاعبين بالإفطار، وهي أول حالة لتوقف اللعب في رمضان بتاريخ البريميرليغ.

في تلك المناسبة، اتفق الناديان قبل المباراة مع الحكم غراهام سكوت على أنه سيكون هناك توقف مؤقت في اللعب للسماح للاعبين ويسلي فوفانا وشيخو كوياتي بالإفطار في رمضان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
04:21 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
02:30 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website