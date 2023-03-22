الإصابة تنهي موسم مدافع أرسنال

أعلن نادي أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز أن مدافعه الياباني تاكيهيرو تومياسو سيغيب حتى نهاية الموسم بعد إصابته في الركبة.

وقال أرسنال في بيان نشره على موقعه الرسمي وعلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "خضع تومي لعملية جراحية ناجحة في لندن، وسيبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي".

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وأضاف "الغانرز" في بيانه: "سيكون الجميع في النادي مع تومي حتى يتمكن من العودة والانضمام مجددا للفريق مع بداية التدريبات التمهيدية للموسم المقبل".





وكان الظهير الأيمن للمدفعجية تومياسو خرج مصابا خلال مواجهة أرسنال وسبورتينغ لشبونة البرتغالي في الدور ثمن النهائي من الأوروبي، بعد أن انزلق بشكل سيئ ليتعرض لإصابة في ركبته. (win win)