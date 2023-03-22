الأهلي ينسحب رسمياً من كأس الرابطة

أعلن النادي الأهلي، انسحابه رسمياً من المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة لكرة القدم.



وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أرسل خطاباً إلى رابطة الأندية المصرية، لطلب تأجيل مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة، نظرًا إلى إقامتها خلال فترة التوقف الدولي.

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وجاء طلب الأهلي بتأجيل مباراته ضد المصري التي كان مقرراً إقامتها يوم الإثنين المقبل عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما رفضته رابطة الأندية المصرية في خطاب رسمي.





وكشف الأهلي عن الأسباب التي دفعته للانسحاب من كأس الرابطة، وقال في بيان: "قررنا الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق نتيجة تلاحم المواسم".



وأضاف الأهلي: "ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة، وجدنا صعوبة كبيرة في خوض البطولة خلال فترة التوقف الدولي".

كما درس مجلس إدارة الأهلي الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في الوقت نفسه.