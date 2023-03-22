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رياضة
المحكمة تصدم برشلونة في قضية غافي
Lebanon 24
22-03-2023
|
09:00
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رفضت محكمة برشلونة استئناف النادي الكاتالوني بشأن إلغاء رابطة الدوري الإسباني تسجيل غافي كلاعب في الفريق الأول.
وبناء على هذا القرار، فإن غافي سيعود إلى الفريق الرديف، ولكن سيكون بإمكانه اللعب مع الفريق الأول ولكن برقمه السابق ثلاثين بدلاً من رقم القميص الحالي.
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وبحسب رابطة الدوري الإسباني، يتعين على برشلونة تخفيض كتلة الرواتب كي يتمكن من تسجيل غافي في الفريق الأول.
هذا وسيستأنف برشلونة أمام محكمة برشلونة الإقليمية بهدف التوصّل إلى حل لتسجيل اللاعب قبل انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.
وكان "البلاوغرانا" قد وقّع على عقد احترافي هو الأول في مسيرة غافي، يمتد حتى العام 2026. (bein sports)
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