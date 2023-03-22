قبل ساعات من شهر رمضان.. مدرب أجنبي يشهر إسلامه في السعودية (فيديو)

أشهر الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفئة براعم 15 عاما في نادي أحد السعودي، إسلامه بعدما نطق الشهادتين في داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي.



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وبحسب بيان النادي، فقد وجه دانيلو" شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية، وقال: "أبعث كل الحب لجميع من هنأني". وجاء الإشهار في حضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.وبحسب بيان النادي، فقد وجه دانيلو" شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية، وقال: "أبعث كل الحب لجميع من هنأني".









ويحتل حاليا أحد السعودي مع دانيلو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 15 عاما برصيد 41 نقطة. (روسيا اليوم)