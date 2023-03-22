داني ألفيش في ورطة جديدة بعد رفض طلب فريق الدفاع الخاص به





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيستر غارسيا محامية المدعية تقدمت باستئناف ضد القرار الذي اتخذه القاضي بالموافقة على الفحص النفسي الذي اقترحه دفاع داني ألفيش.

Advertisement

ودافعت محامية المدعية بأن الفحص الذي أجراه خبير الطب الشرعي يؤكد أن الأمر يستحق العناء، وأنه لا ينبغي إخضاع موكلتها لأسئلة من طبيب نفسي.



ولم يكن الاستئناف على قرار القاضي فقط من محامي المدعية، بل إن مكتب المدعي العام أيضا الذي قرر الوقوف بوجه قرار رئيس محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة. ما زالت الأخبار تتوارد بشأن قضية اتهام البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة الإسباني السابق بالاعتداء جنسيا على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في كانون الاول الماضي.وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيستر غارسيا محامية المدعية تقدمت باستئناف ضد القرار الذي اتخذه القاضي بالموافقة على الفحص النفسي الذي اقترحه دفاع داني ألفيش.ودافعت محامية المدعية بأن الفحص الذي أجراه خبير الطب الشرعي يؤكد أن الأمر يستحق العناء، وأنه لا ينبغي إخضاع موكلتها لأسئلة من طبيب نفسي.ولم يكن الاستئناف على قرار القاضي فقط من محامي المدعية، بل إن مكتب المدعي العام أيضا الذي قرر الوقوف بوجه قرار رئيس محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة.

وكان القاضي قبل اقتراح محامي ألفيش بعرض الضحية المدعية على قاض شرعي مستقل من معهد الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي وطبيب نفساني تم تعيينه من قبل دفاع اللاعب.



هذا الفحص النفسي محظور حاليا حتى يحسم القاضي الطعون المقدمة من النيابة ومحامية الشابة.



ما يسعى إليه دفاع داني ألفيش هو إثارة الشكوك بشأن الرواية التي قدمتها المشتكية، وبالتالي التشكيك في روايتها من الأساس، كما أنهم لا يريدون منها فقط مراجعة أسئلة طبيب نفساني، بل يريدون أيضا تسجيل هذا الاختبار على الفيديو.



ومر شهران الآن على ألفيش في السجن، حيث يتواجد البرازيلي رهن الحبس الاحتياطي دون كفالة في برشلونة بسبب القضية. (روسيا اليوم)