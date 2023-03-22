عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد.. كم تبلغ قيمة الصفقة؟

يعتزم الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، عرض أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.12 مليار دولار) لشراء مانشستر يونايتد، وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".



وكان "مانشستر يونايتد" موضوع تكهنات متزايدة بالاستحواذ منذ الصيف، عندما أفادت "بلومبرغ نيوز" أن "عائلة غليزر" كانت منفتحة على بيع حصة من النادي.

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حتى الآن، أعلن الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، فقط عن اهتمامه رسمياً ويعمل مع مجموعة غولدمان ساكس و"جيه بي مورغان تشيس وشركاه" على عرض محتمل.



وفي شباط الماضي، أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن قطر ستقدم عرضاً لشراء نادي مانشستر يونايتد، في خطوة من شأنها أن تعزز رغبة البلاد في أن تصبح لاعباً رئيسياً في الرياضة العالمية.



كما نقلت عن مصادر بأن تحالفا قطريا يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر، إن المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار يساعدون في الاستعدادات لتقديم عرض إلى جانب بعض الشركات العائلية المحلية.