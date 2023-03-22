Advertisement

رياضة

عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد.. كم تبلغ قيمة الصفقة؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1049920-638151215926407451.jpg
Doc-P-1049920-638151215926407451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتزم الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، عرض أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.12 مليار دولار) لشراء مانشستر يونايتد، وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وكان "مانشستر يونايتد" موضوع تكهنات متزايدة بالاستحواذ منذ الصيف، عندما أفادت "بلومبرغ نيوز" أن "عائلة غليزر" كانت منفتحة على بيع حصة من النادي.
Advertisement
 
 
حتى الآن، أعلن الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، فقط عن اهتمامه رسمياً ويعمل مع مجموعة غولدمان ساكس و"جيه بي مورغان تشيس وشركاه" على عرض محتمل.

وفي شباط الماضي، أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن قطر ستقدم عرضاً لشراء نادي مانشستر يونايتد، في خطوة من شأنها أن تعزز رغبة البلاد في أن تصبح لاعباً رئيسياً في الرياضة العالمية.

كما نقلت عن مصادر بأن تحالفا قطريا يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر، إن المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار يساعدون في الاستعدادات لتقديم عرض إلى جانب بعض الشركات العائلية المحلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
04:21 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
02:30 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
15:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website