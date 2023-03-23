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رياضة

الإصابة تبعد بول جورج عن "كليبرز"

Lebanon 24
23-03-2023 | 00:00
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سيفتقد لوس أنجلوس كليبرز جهود نجمه بول جورج من أسبوعين إلى ثلاثة، ما قد يعني غيابه عما تبقى من الموسم المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أفاد النادي الأربعاء.
 
ويعاني جورج من التواء في الركبة اليمنى تعرض له الثلثاء خلال الخسارة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 100-101، ما يشكل ضربة لكليبرز الذي خسر لاعباً بلغ معدله الوسطي هذا الموسم 23.8 نقطة مع 6.1 متابعة و5.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.
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وسقط اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم "أول ستار" ثماني مرات، على أرض الملعب بعد خطأ من الكندي لوغينتس دورت واحتاج إلى مساعدة الطاقم الطبي وزملائه للوقوف والتوجه إلى غرفة الملابس.
المصدر: ا ف ب
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