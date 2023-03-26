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رياضة

الحكمة يفوز على الرياضي في “ديربي” كرة السلة

Lebanon 24
26-03-2023 | 12:22
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فاز فريق "الحكمة" لكرة السلة على فريق "الرياضي" بنتيجة 86-62، ضمن مباراة الـ"دربي" للجولة الـ21 من الدوري اللبناني لكرة السلة، التي أقيمت بمجمّع أنطوان شويري في قاعة غزيز.
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