الحكمة يفوز على الرياضي في “ديربي” كرة السلة

فاز فريق "الحكمة" لكرة السلة على فريق "الرياضي" بنتيجة 86-62، ضمن مباراة الـ"دربي" للجولة الـ21 من الدوري اللبناني لكرة السلة، التي أقيمت بمجمّع أنطوان شويري في قاعة غزيز.



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