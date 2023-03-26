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رياضة

مانشستر سيتي يعلن غياب فودن

Lebanon 24
26-03-2023 | 23:00
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أعلن نادي مانشستر سيتي، عن غياب مهاجمه فيل فودن عن المباراة المرتقبة ضد ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت المقبل، بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.
 
وغاب فودن عن مباراة منتخب بلاده إنكلترا ضد ضيفته أوكرانيا على ملعب "ويمبلي" ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 الأحد، بعد أن خضع للجراحة صباح يوم المباراة.
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وجاء في بيان للاتحاد الإنكليزي: "تم استبعاد فيل فودن من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 ضد أوكرانيا بعد الجراحة لإزالة الزائدة الدودية هذا الصباح".
 
من جهته أعلن سيتي في بيان بدوره: "غادر فيل فودن معسكر إنكلترا، سيعود الآن إلى مانشستر لبدء إعادة التأهيل. لن يكون جاهزاً لمباراة نهاية الأسبوع في الدوري الإنكليزي على أرضنا أمام ليفربول وليس من الواضح في هذه المرحلة إلى متى سيغيب".
 
وبدأ فودن على مقاعد البدلاء خلال فوز إنكلترا على ايطاليا في نابولي 2-1 الخميس في مستهل التصفيات القارية، قبل أن يدخل في الدقيقة 69 ثم يخرجه المدرب غاريث ساوثغيت في الدقيقة 81 ليدفع بالمدافع كيران تريبييه بعد طرد الظهير الأيسر لوك شو ببطاقتين صفراوين.
 
يحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق 8 نقاط عن أرسنال علماً انه لعب مباراة أقل من النادي اللندني.
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