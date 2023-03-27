حقق منتخب البرتغال فوزاً كبيراً على مضيفه منتخب لوكسمبورغ بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة أمم أوروبا ألمانيا 2024.

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وفي هذا اللقاء، واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع منتخب البرتغال، حيث سجل هدفين من أصل 6 في مرمى لوكسمبورغ، فقد افتتح التسجيل في الشوط الأول في الدقيقة الـ9، وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ15.وسجل برناردو سيلفا الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الـ18، وعاد رونالدو ليسجل الهدف الرابع لبلاده في الدقيقة الـ31، ثم نجح أوتافيو في تسجيل الهدف الخامس لبلاده في الدقيقة الـ77، وفي الدقيقة الـ88 نجح لياو في تسجيل الهدف السادس لبلاده.ووصل المنتخب البرتغالي بهذا الفوز إلى النقطة الـ6 في صدارة المجموعة الـ7، وتجمد رصيد لوكسمبورغ عند نقطة واحدة في المركز الـ5. (رصد لبنان 24)