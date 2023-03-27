كيف ستبدو تشكيلة برشلونة حال عودة ليونيل ميسي؟

زعمت وسائل إعلام أن الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدد مغادرة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، والعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، نظرًا لانتهاء عقده مع النادي الباريسي بانقضاء 2022-2023.



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ومع انتشار أخبار عودة ميسي إلى برشلونة، يستعرض موقع winwin الرياضي ثلاثة تشكيلات قد يلعب بها المدرب تشافي هيرنانديز:



جناح أيمن في الرسم 4-3-3 وكان قد غادر ميسي برشلونة في صيف 2021 بالمجّان بعد نهاية عقده، إثر خلافات حادة مع الرئيس السابق للنادي جوزيب ماريا بارتوميو، ليخوض مغامرة جديدة مع بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.ومع انتشار أخبار عودة ميسي إلى برشلونة، يستعرض موقع winwin الرياضي ثلاثة تشكيلات قد يلعب بها المدرب تشافي هيرنانديز:

من المنتظر أن يشغل ميسي مركزه الرئيسي في الجناح الأيمن حال عاد إلى البارسا، حيث سيلعب روبرت ليفاندوفسكي في عمق الهجوم، غافي في اليسار وميسي على اليمين.





صانع ألعاب في الرسم 4-2-3-1

قد يلجأ تشافي إلى اللعب بأكبر عدد هجومي ممكن، حينها سيعتمد على ميسي في مركز صانع الألعاب في عمق الملعب، حينها سيلعب غافي على اليسار، ليفاندوفسكي في عمق الهجوم، و عثمان ديمبيلي على اليمين.





مهاجم في الرسم 4-4-2

قد يستفيد تشافي من تحركات ميسي كلاعب حر وأمامه مباشرة ليفاندوفسكي في الرسم (4-4-2). في هذا الرسم سيبدو ميسي مهاجمًا إلى جانب ليفاندوفسكي، لكنه سيكون لاعب حر تمامًا لتزويد زملائه بالكرات الكاسرة للخطوط. (win win)