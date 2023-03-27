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رياضة

بعد تصريحاته النارية.. توتنهام يعلن انفصاله عن المدرب كونتي

Lebanon 24
27-03-2023 | 09:00
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أعلن نادي توتنهام الإنكليزي فجر يوم الإثنين في بيان رسمي انفصاله عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.
 
 
وجاء ذلك على خلفية التصريحات النارية لكونتي عقب التعادل المخيب مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي.
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وقال توتنهام في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "نسطيع الإعلان أنّ المدرب أنطونيو كونتي غادر النادي باتفاق متبادل".
وتابع البيان: "تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا في موسم أنطونيو الأول مع النادي، نشكره على مساهمته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وأضاف: كريستيان ستيليني سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم رفقة ريان ماسون في مهام المدرب المساعد.
وأشار ليفي رئيس توتنهام الى أنّه يجب على الجميع التكاتف في الفترة المتبقية من الدوري الإنكليزي الممتاز، من أجل ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتولى كونتي مهامه كمدرب لتوتنهام في 2021 وساعده في الوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي. (bein sports)
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