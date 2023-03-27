10 آلاف تذكرة.. هدية المنتخب السعودي للجماهير أمام بوليفيا

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أعلنت إدارة المنتخب السعودي عن تكفل نجوم الأخضر بشراء 10 آلاف تذكرة لمباراة الأخضر أمام منتخب بوليفيا الودية والمقررة، الثلاثاء المقبل، وتوزيعها على الجماهير.ويأتي ذلك دعما لمبادرة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتخصيص دخل المباراتين الوديتين للأخضر أمام فنزويلا وبوليفيا لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله.وسيواجه الأخضر السعودي نظيره بوليفيا، الثلاثاء المقبل، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي "أيام الفيفا" على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة. (روسيا اليوم)