كأس أمم أفريقيا.. ما هي فرص المنتخبات العربية للتأهل؟

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انتهت مباريات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم المقررة في كوت ديفوار كانون الثاني 2024.وتأمل المنتخبات العربية في زيادة عدد مشاركيها بكأس الأمم الإفريقية، بعدما نجح العرب في تحقيق ظهور تاريخي بكأس الأمم في الكاميرون بمشاركة 7 منتخبات، وهم، مصر والجزائر، والمغرب، وتونس، والسودان، وموريتانيا، وجزر القمر.وحصد المنتخب المغربي مقعدا في كأس الأمم كأول المتأهلين، فيما تبدو فرص مصر والجزائر وتونس في التأهل متاحة، أما موريتانيا وجزر القمر، والسودان وليبيا فأمامهم مهمة تبدو صعبة للتأهل.ونجح المنتخب المغربي في أن يصبح أول المتأهلين لكأس الأمم الإفريقية رغم عدم خوضه مباريات خلال التوقف الحالي، حيث استفادت من تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا.ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الحادية عشر برصيد 6 نقاط في المجموعة التي تضم 3 منتخبات فقط بعد استبعاد منتخب زيمبابوي، بسبب إيقاف الفيفا.اكتساح تونسي وليبيا تتمسك بالأملعودة مصرنجح المنتخب المصري في العودة لطريق الانتصارات بثنائية في شباك مالاوي، ليقاسم منتخب غينيا الصدارة بـ6 نقاط، ويتوقف رصيد إثيوبيا ومالاوي عند 3 نقاط.ويتبقى للفراعنة 3 مواجهات أمام مالاوي وغينيا خارج الأرض، قبل أن يختتم مواجهاته في التصفيات بمواجهة إثيوبيا في القاهرة.فوز وحيد يكفي الجزائرنجح المنتخب الجزائري في تحقيق فوز صعب أمام النيجر 2-1 ليصل للنقطة التاسعة بتحقيق العلامة الكاملة. ويكفي الخُضر الفوز في الجولة المقبلة، أو تعادل مباراتين للتأهل رسميا، ليعود أصحاب اللقب مرتين للمنافسة من جديد في بطولة كان.معجزة وتأهل مضمونأميمة الرافعي الصحفية المغربية في موقع le360، أشارت إلى أنه ابتداء من الجولة المقبلة ستحسم عدد من المنتخبات العربية مثل الجزائر وتونس، تأهلها لكأس الأمم ليلحقا بالمغرب.وذكرت أميمة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن موقف المنتخب الليبي بات صعبا ويحتاج "معجزة"، واستدركت: "قد تحدث المعجزة لأن ليبيا ستخوض مباراتين على أرضها".أما المنتخب المصري فلا خوف عليه حيث يمتلك منتخب قوي وتجاوز تعثره في مباراة إثيوبيا التي لن تتكرر، حتى مع خوضه مباراتين خارج أرضه، بحسب أميمة.هل يتكرر الإنجاز؟يأمل منتخب جزر القمر في التمسك بأمل التأهل رغم جمع ٣ نقاط من 3 مباريات بالفوز في مواجهة وحيدة أمام ليسوتو، ليحل ثالثا خلف كوت ديفوار بـ7 نقاط، وزامبيا بـ6 نقاط.جزر القمر تستضيف كوت ديفوار في الجولة المقبلة، قبل الخروج لمواجهة ليسوتو، واستضافة زامبيا في الجولة الأخيرة. ونجح منتخب جزر القمر في التأهل لكأس الأمم للمرة الأولى في التاريخ بالكاميرون 2021، والتأهل لدور الـ16 والخروج أمام أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.جزر القمر تحتاج لجمع 7 نقاط من مبارياتها الثلاث، بشرط الفوز أمام زامبيا من بينهم، مع سقوط زامبيا أمام كوت ديفوار.أفضلية اللعب على الأرضوأوضحت أميمة الرافعي الصحفية المغربية في موقع le360، أن فرص منتخبات جزر القمر وموريتانيا والسودان تبدو صعبة، ولكن إذا نجحت تلك المنتخبات الثلاثة في الفوز بالمباريات الستة التي ستخوضها على أرضها قد ترجح كفتهم مع الجولات الأخيرة لحجز بطاقة العبور. (سكاي نيوز)