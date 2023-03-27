في مباراة ودية.. لبنان يخسر أمام مضيفته سلطة عمان بنتيجة 2-0

أخفق منتخب لبنان لكرة القدم في تحقيق فوز أول تحت قيادة مديره الفني الصربي الكسندر ايليتش، بخسارته أمام مضيفه منتخب سلطنة عمان 0 - 2 (الشوط الاول 0 - 1)، في المباراة الدولية الودية التي اجريت بينهما مساء اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.

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وجاءت المباراة ضمن تحضيرات المنتخب اللبناني للمشاركة في بطولة كأس القارات الدولية التي ينظمها الاتحاد الهندي لكرة القدم خلال الفترة من 10 الى 20 حزيران المقبل في الهند.

وواكب المنتخب عدد لا بأس به من ابناء الجالية في سلطنة عمان. كذلك يستعد "منتخب الارز" للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر السنة المقبلة.