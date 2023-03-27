بسبب وجبة السحور.. هذا ما حصل مع أسود الأطلس في مدريد!

تعرّض بعض أفراد بعثة المنتخب المغربي لمضايقات في فندق إقامتهم بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية ضد منتخب بيرو اليوم الثلاثاء، في ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو".



Advertisement وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، الاثنين، إلى أن بعثة منتخب المغرب، تعرضت لموقف عنصري، فقد "انتشرت عدة صور لموظفي الفندق وهم يسخرون من لاعبي أسود الأطلس الذين كانوا يتناولون طعام السحور استعدادا للصيام المعتاد في شهر رمضان". وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، الاثنين، إلى أن بعثة منتخب المغرب، تعرضت لموقف عنصري، فقد "انتشرت عدة صور لموظفي الفندق وهم يسخرون من لاعبي أسود الأطلس الذين كانوا يتناولون طعام السحور استعدادا للصيام المعتاد في شهر رمضان".



وأوضحت أن هذه المجموعة من الموظفين استهدفت لاعبي منتخب المغرب بألفاظ عنصرية في تعليقاتهم على الصور التي نشروها حساباتهم الشخصية على موقع "إنستغرام".



واشتكى الموظفون في تعليقاتهم البقاء لساعات متأخرة داخل الفندق، عكس الأيام العادية، بسبب وجبة السحور للاعبي منتخب المغرب.



هذا وسارعت إدارة الفندق على الفور لتقديم اعتذارها لبعثة المنتخب المغربي، معبرة عن استيائها الشديد من هذا السلوك المشين.