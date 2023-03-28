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رياضة

مفاجأة كبرى.. 6 لاعبين من بايرن ميونخ يقفون خلف إقالة ناغلسمان!

Lebanon 24
28-03-2023 | 03:00
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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن 6 من أبرز لاعبي بايرن ميونخ الألماني كانوا يقفون وراء إقالة المدرب الشاب يوليان ناغلسمان بصورة مفاجئة، والإطاحة به من رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري.
وكان بايرن ميونخ فاجأ الجميع بالإعلان دون مقدمات عن إقالة مدربه الشاب يوليان ناغلسمان، وتعيين توماس توخيل خليفة له، على الرغم من تألق العملاق البافاري اللافت تحت قيادة ناغلسمان وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.
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وقالت الصحيفة أن 6 من لاعبي بايرن ميونخ تآمروا على ناغلسمان، بسبب خلافات تجمعهم مع المدرب الشاب منذ فترة طويلة.

 
وضمت قائمة اللاعبين المتورطين في الإطاحة بالمدرب الشاب ناغلسمان السداسي سيرج غنابري وليروي ساني إلى جانب جمال موسيالا وساديو ماني وجواو كانسيلو، وصولاً إلى قائد الفريق مانويل نوير الغائب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق. (win win)
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