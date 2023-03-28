ذعر في ريال مدريد.. ما القصة؟

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخشى أن تكون إصابة البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأول للفريق أسوأ من المتوقع، حيث سيخضع لفحوصات دقيقة من أجل الوقوف على مدة التعافي المقررة، لا سيما أن "الميرينغي" مقبل على مباريات في غاية القوة خلال شهر نيسان المقبل.

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ويخشى "الملكي" أن يغيب حارسه ما بين ثلاثة أسابيع وشهر مما قد يحرمه المشاركة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ويهدد مشاركته أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وغادر كورتوا معسكر منتخب بلجيكا بسبب الإصابة وتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، كي يكون تحت تصرف الطاقم الطبي لناديه على أمل التعافي سريعًا والعودة إلى البساط الأخضر.





ويعني غياب كورتوا عن ريال مدريد الاتجاه للاعتماد على الأوكراني أندري لونين، الذي لم يحصل على عدد مناسب من المباريات بسبب سيطرة الحارس البلجيكي على التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. (win win)