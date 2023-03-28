سيلعب الى جانب رونالدو مرة أخرى.. النصر السعودي يتوصل لاتفاق شفهي مع هذا اللاعب

كشفت صحيفة "aksam" التركية أن المدافع البرتغالي الدولي كيبلير بيبي، توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي النصر السعودي، لينتقل إلى صفوف "العالمي" في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن بيبي سيلتقي من جديد مع مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي لعب معه طوال سنوات في ريال مدريد الإسباني.

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وأشار التقرير إلى أن بيبي يريد مواصلة مسيرته الكروية لمدة عام آخر، ويبدو أن المحطة الجديدة ستكون في السعودية.

وقال التقرير: "سيلتقي بيبي ورونالدو مرة أخرى بعد وقت طويل. بيبي، الذي أبرم اتفاقًا شفهيًا مع النصر وسيكسب أكثر مما حصل عليه في البرتغال، يُخطط لتوديع كرة القدم بعقد خيالي".





وأضاف: "رغم بلوغه 40 عامًا، يلعب بيبي بشكل منتظم مع بورتو، وفي الموسم الحالي خاض 25 مباراة.. المدافع المتمرس سيكون حرًا اعتبارًا من الصيف المقبل وسينتقل إلى النصر براتب سنوي كبير". (win win)