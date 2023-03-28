تأجيل قرعة كأس العالم في إندونيسيا... ما علاقة إسرائيل؟

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قرر الاتحاد الإندونيسي تأجيل قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما، التي كان من المقرر إقامتها الجمعة المقبل، بسبب رفض حاكم مقاطعة بالي استضافة المنتخب الإسرائيلي.وفي وقت سابق من مارس الجاري، قالت صحيفة "جاكرتا بوست" إن وايان كوستر حاكم بالي دعا وزارة الشباب والرياضة إلى وضع سياسة لمنع مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بالي، بسبب الصراع الفلسطيني، وتم إرسال الخطاب إلى الاتحاد الإندونيسي.على إثر ذلك، قال الاتحاد الإندونيسي في بيان إن "وايان كوستر حاكم بالي رفض وجود المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم تحت 20 عاما.. هذا الأمر ربما تسبب في قرار فيفا بإلغاء قرعة كأس العالم تحت 20 عاما. بالنسبة لفيفا، رفض الحاكم يماثل إلغاء الضمان المقدم لتنظيم البطولة بواسطة حكومة إقليم بالي". (روسيا اليوم)