مهاجم تشيلسي: صلاح يعيش في "ظل" موهوب أرسنال

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يرى كريس سوتون مهاجم تشيلسي اللندني أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي "يعيش في ظل" الشاب الإنكليزي بوكايو ساكا الذي يتصدر فريقه أرسنال ترتيب الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بعد المستويات الباهرة التي يقدمها رفقة بقية لاعبي الفريق اللندني.ويمر ساكا، لاعب منتخب إنكلترا، بأفضل لحظاته مع نادي شمال لندن، إذ سجل 12 هدفاً في الدوري الإنكليزي وقدم 10 تمريرات حاسمة في إطار بحث أرسنال عن أول بطولة دوري منذ عام 2004.وكتب سوتون في عموده الصحافي يوم الاثنين المنشور في موقع "ديلي ميل " الإلكتروني: ساكا يفوز بالمعركة أفضل جناح أيمن دون منافسة من صلاح الذي أراه يعيش في ظل الشاب الإنجليزي هذا الموسم، محمد لم يعد مصدر قوة ليفربول.وتابع: رياض محرز موهوب بشكل لا يصدق ويقدم مستويات جيدة مع مانشستر سيتي لكني سأختار ساكا أفضل منه، أما من يضع اسم البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد ضمن الأفضل لن آخذ رأيه على محمل الجد. (العربية)