نادي بيروت يوقف علي حيدر "حتى اشعار آخر"!

أعلنت ادارة نادي بيروت فيرست كلوب بطل لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال لموسم 2021 - 2022، "ايقاف اللاعب علي حيدر عن التمارين وخوض المباريات الرسمية حتى اشعار آخر".



وحيدر يحمل شارة كابتن منتخب لبنان لكرة السلة، وهو انضم الى بيروت في نهاية الموسم الماضي منتقلا من نادي دينامو لبنان.

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