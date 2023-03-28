"رجل الإنتصار على الأرجنتين".. مدرب منتخب السعودية يستقيل من منصبه

قدّم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، وذلك بحسب ما كشف مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

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وأكّد المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام لـ"فرانس برس" أنّ رينارد قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها، ومباراة بوليفيا يوم الثلاثاء آخر مباراة له.



وأضاف: "حاولنا ثنيه عن قراره لكنه كان مصمماً على العودة لبلاده وتدريب منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".



وسيخوض المنتخب الفرنسي للسيدات سيخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين يوليو وأغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.



وأشار المسؤول إلى أنّ الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رونار في قيادة الأخضر" والتي شهدت قيادته السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022، في طريق "ألبي سيليتسي" للفوز باللقب العالمي.



وتولى رينارد البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي تجديد عقد المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027.



وأشار مصدر ثان في الاتحاد إلى أنّ هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين الاتحاد الفرنسي ورينارد كان الاتحاد السعودي على علم بها، وتابع: "كان الجميع يرغب في بقائه".