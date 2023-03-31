ريال مدريد يستعين بصلاح لإنهاء هيمنة برشلونة





ويبتعد ريال مدريد عن منافسه التقليدي برشلونة بفارق 12 نقطة في مسابقة الدوري، وخسر منه في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعبه "سانتياغو برنابيو" قبل لقاء العودة في الخامس من الشهر المقبل، كما خسر منه في نهائي كأس السوبر الإسبانية الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض منتصف كانون الثاني الماضي.

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ووفقا لـ "ديفنسا سنترال" الإسبانية يسعى ريال مدريد لضم صلاح في قائمة من المهاجمين تشمل الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي أيضا. يضع ريال مدريد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإن;ليزي كأحد أهدافه في الصيف المقبل للتعاقد معه، في إطار بحث النادي عن تجديد دماء الفريق، بعد موسم محلي يعتبر متواضعاً حتى الآن.ويبتعد ريال مدريد عن منافسه التقليدي برشلونة بفارق 12 نقطة في مسابقة الدوري، وخسر منه في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعبه "سانتياغو برنابيو" قبل لقاء العودة في الخامس من الشهر المقبل، كما خسر منه في نهائي كأس السوبر الإسبانية الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض منتصف كانون الثاني الماضي.ووفقا لـ "ديفنسا سنترال" الإسبانية يسعى ريال مدريد لضم صلاح في قائمة من المهاجمين تشمل الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي أيضا.

ويود ريال مدريد الاستعانة بجناح أيمن يساهم هجوميا من يشغل الجهة اليسرى البرازيلي فينيسيوس جونيور، بينما يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الأورغوياني فيدي فالفيردي في تلك الخانة رغم أن مركزه الأساسي لاعب خط وسط، بينما لا يحظى البرازيلي رودريغو بدقائق لعب كثيرة، ما يجعل خيار التوجه إلى صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.



ووقع صلاح عقدا جديدا مع ليفربول العام الماضي يمتد حتى نهاية موسم 2024 – 2025 براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني وهو ما جعله الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنكليزي.



ورغم الانتقادات التي يتلقاها صلاح حاليا إلا أنه هز الشباك 22 مرة وصنع 11 هدفا في 39 مباراة حتى الآن مع ليفربول في جميع البطولات.