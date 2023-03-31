على متن سيارة فارهة.. رونالدو يخطف الأنظار في مدريد مع الجماهير (فيديو)

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عدة أشهر للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث تفضل عائلته العيش هناك، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.



وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تجمع الجماهير حول النجم كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، في مدريد.



وأثار رونالدو بظهوره في مدريد، إعجاب الكثيرين، خاصة مع قيادته لسيارة فارهة من طراز "بوغاتي سينتوديتشي" الفريدة، والتي صنع منها 10 نسخ فقط.

Cristiano Ronaldo presume de su Bugatti de 10 millones de euros por las calles de Madrid pic.twitter.com/wOgQExrXHQ — El Plural (@El_Plural) March 30, 2023 Advertisement

ويمتلك كريستيانو رونالدو، أسطولا من السيارات الفاخرة، وبالأخص في فترة الدفاع عن ألوان ريال مدريد، والتي استمرت لـ9 مواسم، والتي سجل فيها أكثر من 450 هدفا بقميص "الميرنغي".



وتم صنع سيارة "بوغاتي سينتوديتشي" في عام 2022، حيث انتج منها 10 قطع فقط، بمناسبة مرور 110 سنوات، على إنشاء العلامة التجارية الرائدة في صناعة السيارات.



شركة "بوغاتي" الفرنسية، صنعت العام الماضي، موديل "بوغاتي سينتوديتشي"، حيث بلغت قيمة السيارة الواحدة 8 ملايين يورو.



وأعلنت الشركة بيع السيارة، قبل إنتاجها في عام 2022، بناء على طلب الراغبين في الحصول عليها.



وتبلغ السرعة القصوى لسيارة "بوغاتي سينتوديتشي"، 360 كيلو مترا في الساعة.



وتتميز السيارة بوزنها الخفيف، مع قوة هائلة تبلغ 1600 حصان، وتبلغ سرعة 100 كيلو متر خلال 4 ثوان فقط من عملها، وتصل لـ200 كيلو في 6 ثوان فقط.



يذكر أنه من المقرر، أن يعود كريستيانو رونالدو (38 عاما) مطلع الأسبوع المقبل، إلى العاصمة السعودية الرياض، من آجل الاستعداد رفقة فريقه النصر لمواجهة نادي العدالة يوم الثلاثاء، المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة 22 من دور "روشن" السعودي لكرة القدم.