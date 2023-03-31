راموس يتلقى عرضا مغريا من السعودية

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، تلقى عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي، لضمه الصيف المقبل.

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وينتهي عقد سيرخيو راموس (37 عاما) مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.وأكدت "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا لراموس بقيمة 30 مليون يورو يحصل عليها في الموسم الواحد، أكثر مما يحصل عليه مع باريس موسمين كاملين.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي السعودي على استعداد لرفع المبلغ إلى 50 مليون يورو سنويا ليصل إلى 4 أضعاف راتبه الحالي، في إطار سعي السعودية لجذب نجوم كبار وإعطاء كرة القدم قدرا أكبر من الأضواء، أملا في استضافة كأس العالم 2030.وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة النادي الباريسي، لم تقدم حتى الآن أي عرض لمدافع ريال مدريد السابق، لتجديد عقده، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي حذر فيما يتعلق بخطوات التفاوض بسبب قواعد اللعب المالي النظيف التي ستلزم النادي ببعض القيود بداية من الصيف المقبل.يذكر أن سيرخيو راموس انتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، صيف 2021 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.