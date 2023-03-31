نجم ريال مدريد يقترب من الدوري السعودي.. من هو؟

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب اللاعب الفرنسي ومهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيما، من الانتقال لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.



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وأكد الإعلامي السعودي خالد الشنيف، في برنامجه "ملعب SBC "، أن بنزيما قادم إلى الدوري السعودي، في إشارة واضحة وصريحة إلى أن الفرنسي بات قريبًا جدًا من الانضمام للعب في البطولة الصيف المقبل. وينتهي عقد كريم مع ريال مدريد في حزيران المقبل، ورغم وجود اتفاق على تجديد العقد حتى صيف 2024، فإن تفعيل هذا الاتفاق لم يعد مضمونًا، بين إدارة الملكي والنجم الفرنسي.وأكد الإعلامي السعودي خالد الشنيف، في برنامجه "ملعب SBC "، أن بنزيما قادم إلى الدوري السعودي، في إشارة واضحة وصريحة إلى أن الفرنسي بات قريبًا جدًا من الانضمام للعب في البطولة الصيف المقبل.

كذلك غرد الشنيف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "شكلها قربت جدًا"، في إشارة من الإعلامي السعودي إلى اقتراب بنزيما من أحد أندية الدوري السعودي.

ورغم عدم الكشف عن اسم النادي الذي سينتقل له المهاجم الفرنسي، إلا أن تقارير صحفية إسبانية، كشفت عن تفاصيل عرض اتحاد جدة لشراء بنزيما، موضحة أن مدته ستكون عامين، وخلال مدة العقد في الدوري السعودي، سيحصل بنزيما على إجمالي راتب يبلغ 60 مليون يورو، دون ضرائب. (win win)