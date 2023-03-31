برشلونة يحصل على دعم بنكي لتعزيز قدراته المالية

أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني في جلسة عادية موافقته على تجديد بوليصتين مصرفيتين مع بنكي "كايشا بنك" و"سانتاندير".



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بينما تمتد بوليصة سانتاندير، التي كانت ستنتهي في 15 من آيار من 2023، أيضًا لثلاثة أعوام حتى 15 أيار من 2026 لتبلغ القيمة 32.5 مليون يورو. ففي الحالة الأولى، تمتد البوليصة مع مصرف "كايشا بنك" التي كانت ستنتهي في 30 من نيسان من عام 2023، إلى 30 نيسان من عام 2026 بقيمة قصوى بـ17 مليون يورو.بينما تمتد بوليصة سانتاندير، التي كانت ستنتهي في 15 من آيار من 2023، أيضًا لثلاثة أعوام حتى 15 أيار من 2026 لتبلغ القيمة 32.5 مليون يورو.

وكشف برشلونة في بيان أن "الموافقة على عمليتي التمويل تعزز قدرة النادي لإجراء عملياته العادية، وتُعد مثالًا على الثقة التي يواصل النادي خلقها بين الهيئات المصرفية".





ويُعاني برشلونة من أزمة اقتصادية قوية، جراء الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا "كوفيد 19" وسوء الإدارة، وتُطالبه رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" بخفض 200 مليون يورو من ميزانيته بسبب قانون اللعب المالي النظيف. (win win)