السيارة طارت.. نجم مغربي بين "الحياة والموت" بعد تعرضه لحادث خطير (فيديو)

تعرض الدولي المغربي سفيان كيين، لحادث سير خطير مساء أمس الخميس، نُقل على إثره اللاعب المحترف ضمن صفوف نادي لوفين إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة "DH les sports plus" البلجيكية، فإن سفيان كيين كان منطلقًا بسرعة في الطريق الرابطة بين مدينتي فليمال وليجي، لتصطدم سيارته بعقبة على الطريق تسببت في ارتفاع السيارة عاليًا، مخترقة الصالة الرياضية "لويس ميلين" التي تقع في مدخل مدينة فليمال، عند تقاطع شارعي ديستري وباسيور دو.

🚨🚨🚨 El momento del grave accidente de Sofian Kiyine 😟

ALLAH Y CHAFIH 🤲pic.twitter.com/EU8nx5v6pa — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023 Advertisement





وأوضحت الصحيفة استنادًا لشهود عيان، أن اللاعب المغربي كان على متن سيارته، يسير بسرعة تفوق 90 كيلومترًا بكثير، وهي السرعة المحددة للسير على محور الطريق المذكور، فيما أكد بعض الشهود أن سرعته بلغت 200 كيلومتر في الساعة. وأوضحت الصحيفة استنادًا لشهود عيان، أن اللاعب المغربي كان على متن سيارته، يسير بسرعة تفوق 90 كيلومترًا بكثير، وهي السرعة المحددة للسير على محور الطريق المذكور، فيما أكد بعض الشهود أن سرعته بلغت 200 كيلومتر في الساعة.