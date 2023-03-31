Advertisement

رياضة

السيارة طارت.. نجم مغربي بين "الحياة والموت" بعد تعرضه لحادث خطير (فيديو)

Lebanon 24
31-03-2023 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1052609-638158655564180638.jpg
Doc-P-1052609-638158655564180638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الدولي المغربي سفيان كيين، لحادث سير خطير مساء أمس الخميس، نُقل على إثره اللاعب المحترف ضمن صفوف نادي لوفين إلى المستشفى.
وبحسب صحيفة "DH les sports plus" البلجيكية، فإن سفيان كيين كان منطلقًا بسرعة في الطريق الرابطة بين مدينتي فليمال وليجي، لتصطدم سيارته بعقبة على الطريق تسببت في ارتفاع السيارة عاليًا، مخترقة الصالة الرياضية "لويس ميلين" التي تقع في مدخل مدينة فليمال، عند  تقاطع شارعي ديستري وباسيور دو.
 
 
Advertisement



وأوضحت الصحيفة استنادًا لشهود عيان، أن اللاعب المغربي كان على متن سيارته، يسير بسرعة تفوق 90 كيلومترًا بكثير، وهي السرعة المحددة للسير على محور الطريق المذكور، فيما أكد بعض الشهود أن سرعته بلغت 200 كيلومتر في الساعة.
 
Image



وقالت الصحيفة إن كيين موجود تحت العناية المركزة "بين الحياة والموت" خلال الوقت الراهن، لكن مصدر مقرب من اللاعب أكد لموقع "winwin" الرياضي أن المغربي تجاوز مرحلة الخطر، وسط معاناته من عدة كسور في مختلف أعضاء جسمه، فضلًا عن وجود كدمات وجروح خطيرة. (win win)

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:56 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
16:00 | 2023-04-01
14:00 | 2023-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website