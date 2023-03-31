السيارة طارت.. نجم مغربي بين "الحياة والموت" بعد تعرضه لحادث خطير (فيديو)

تعرض الدولي المغربي سفيان كيين، لحادث سير خطير مساء أمس الخميس، نُقل على إثره اللاعب المحترف ضمن صفوف نادي لوفين إلى المستشفى.
وبحسب صحيفة "DH les sports plus" البلجيكية، فإن سفيان كيين كان منطلقًا بسرعة في الطريق الرابطة بين مدينتي فليمال وليجي، لتصطدم سيارته بعقبة على الطريق تسببت في ارتفاع السيارة عاليًا، مخترقة الصالة الرياضية "لويس ميلين" التي تقع في مدخل مدينة فليمال، عند تقاطع شارعي ديستري وباسيور دو.
وأوضحت الصحيفة استنادًا لشهود عيان، أن اللاعب المغربي كان على متن سيارته، يسير بسرعة تفوق 90 كيلومترًا بكثير، وهي السرعة المحددة للسير على محور الطريق المذكور، فيما أكد بعض الشهود أن سرعته بلغت 200 كيلومتر في الساعة.
وقالت الصحيفة إن كيين موجود تحت العناية المركزة "بين الحياة والموت" خلال الوقت الراهن، لكن مصدر مقرب من اللاعب أكد لموقع "winwin" الرياضي أن المغربي تجاوز مرحلة الخطر، وسط معاناته من عدة كسور في مختلف أعضاء جسمه، فضلًا عن وجود كدمات وجروح خطيرة. (win win)