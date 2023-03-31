الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين!

رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، خلال المباريات المقامة في شهر رمضان المبارك.

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، أعلنت في وقت سابق السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح اللاعبين فرصة لتناول الإفطار خلال المباريات.

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وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن لجنة الحكام الفيدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أرسلت خطابا إلى الحكام، مؤكدة عدم السماح بإيقاف المباريات، من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم.

وقالت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي في خطابها: "تم لفت انتباه الاتحاد الفرنسي لفكرة إيقاف المباريات بعد الإفطار في رمضان، هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، الهيئات اللامركزية، كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، وتدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية".

وأضافت: "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية أو جنائية، حيث يحظر خلال مسابقات الاتحاد الفرنسي أي خطاب أو عرض ذي طبيعة سياسية أو إيديولوجية أو دينية أو نقابية". (روسيا اليوم)