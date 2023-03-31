Advertisement

رياضة

الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين!

Lebanon 24
31-03-2023 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1052624-638158678977052517.jpg
Doc-P-1052624-638158678977052517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، خلال المباريات المقامة في شهر رمضان المبارك.
وكانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، أعلنت في وقت سابق السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح اللاعبين فرصة لتناول الإفطار خلال المباريات.
Advertisement
وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن لجنة الحكام الفيدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أرسلت خطابا إلى الحكام، مؤكدة عدم السماح بإيقاف المباريات، من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم.
وقالت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي في خطابها: "تم لفت انتباه الاتحاد الفرنسي لفكرة إيقاف المباريات بعد الإفطار في رمضان، هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، الهيئات اللامركزية، كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، وتدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية".
وأضافت: "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية أو جنائية، حيث يحظر خلال مسابقات الاتحاد الفرنسي أي خطاب أو عرض ذي طبيعة سياسية أو إيديولوجية أو دينية أو نقابية". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:56 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
16:00 | 2023-04-01
14:00 | 2023-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website