محمد صلاح في جلسة تصوير بملابس "غريبة"... والجمهور: "بيفكرنا بفانوس رمضان" (صور)

ظهر اللاعب المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، في إطلالة مميزة خلال عرضه لملابس إحدى الشركات الشهيرة في عالم الملابس الرياضية.

ونشر محمد صلاح صوراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها بملابس غير تقليدية، فقد ارتدى ثياباً رياضية بألوان مختلفة.

وعلق المتابعون على ملابس صلاح، فقد اعتبر البعض ان الملابس جديدة وأنيقة تليق بالرياضة، بينما سخر البعض الآخر من الألوان والملابس، حيث قال العديد من المتابعين إنها الملابس "غريبة". وجاءت التعليقات كالتالي: "حلو التيشرت ده بيفكرنا بفانوس رمضان"، "مش حلو"، "مش عارفه ليه الالوان دي". (روسيا اليوم)