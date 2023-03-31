"تم تهديدها وإلقاؤها بالشارع".. بطل كأس العالم متهم بالاغتصاب

Advertisement

كشفت تقارير صحافية عن تقدم فتاة ببلاغ للسلطات الأرجنتينية يفيد بتعرضها للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل مدافع المنتخب الوطني وصاحب ركلة الترجيح التي حسمت بطولة كأس العالم 2022 أمام فرنسا، غونزالو مونتييل.وأشار تقرير على صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفعل المزعوم وقع في 1 كانون الثاني 2019، خلال حفلة عيد ميلاد اللاعب، وتمثل في "اعتداء جنسي ومحاولة اغتصاب من قبل مجموعة من الناس".وقالت الضحية إن عائلة اللاعب وخاصة والدته قاموا بتهديدها مرارًا وتكرارًا حتى تلتزم الصمت.وتعمل الفتاة كعارضة أزياء، ووفقًا لمحاميتها فإنها كانت في علاقة قصيرة الأمد مع اللاعب الذي دعاها إلى الحفلة للتعرف على عائلته، وأضافت المحامية أن الفتاة "ألقيت خارج منزل مونتييل" و "لا تعرف عدد الأشخاص المتورطين في الاعتداء"، كما أنها "لا تعرف حتى الآن كيف وصلت إلى منزلها".ووفقًا لـ "ذا صن" فقد قدم اللاعب وثيقة إلى المحكمة، يوم الجمعة، تفيد بتعيين محاميين اثنين لأنه يخطط لمحاربة تلك الادعاءات ومواجهتها. (العربية)