برشلونة يحاول خطف صلاح!

يتنافس قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على ضم الدولي المصري جناح ليفربول محمد صلاح.

وذكر "راديو كتالونيا" أن برشلونة يريد أن يتعاقد مع جناح أيمن بإمكانيات مميزة يساعده على حصد الألقاب، ويجد في هداف ليفربول هذا الموسم ضالته.

وأضاف "راديو كتالونيا" أن قائمة برشلونة تضم الكوري سون هيونغ مين لاعب توتنهام، بالإضافة إلى لاعبي ليفربول صلاح ولويس دياز.

وأوضح التقرير أن برشلونة يعلم أنه سيواجه مصاعب بسبب القواعد الموضوعة من "الليغا" بشأن سقف الرواتب، لكنه سيستمر في العمل على خططه.

ووفقا لـ "ديفنسا سنترال" الإسبانية فإن ريال مدريد أيضًا وضع صلاح في قائمة من المهاجمين تشمل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويود ريال مدريد الاستعانة بجناح أيمن يساهم هجوميا من يشغل الجهة اليسرى البرازيلي فينيسيوس جونيور، بينما يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الأورغوياني فيدي فالفيردي في تلك الخانة رغم أن مركزه الأساسي لاعب خط وسط، فيما لا يحظى البرازيلي رودريغو بدقائق لعب كثيرة، ما يجعل خيار التوجه إلى صلاح الأكثر منطقية بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية.

ووقع صلاح عقدا جديدا مع ليفربول العام الماضي يمتد حتى نهاية موسم 2024 – 2025 براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني وهو ما جعله الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنكليزي.

ورغم الانتقادات التي يتلقاها صلاح حاليا إلا أنه هز الشباك 22 مرة وصنع 11 هدفا في 39 مباراة حتى الآن مع ليفربول في جميع البطولات.(العربية)