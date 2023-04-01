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رياضة

بعد سحبها من إندونيسيا.. دولة واحدة تتقدم بعرض لاستضافة كأس العالم للشباب

Lebanon 24
01-04-2023 | 05:00
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو ان الأرجنتين تقدمت بعرض رسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، بعد سحب التنظيم من إندونيسيا.

 

وجرّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي، إندونيسيا من حق استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة المنتخب الإسرائيلي بالبطولة.

 

وأشار الـ"فيفا" إلى أنه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير"، حيث من المقرر أن يبدأ المونديال في 20 أيار 2023.

 

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراغواي: "نعلم جميعا كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى".

 

وأضاف "هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، وبالتالي فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون 3 أيام على الأكثر".

 

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2023:

البرازيل

الإكوادور

كولومبيا

الأوروغواي

فرنسا

إنكلترا

إيطاليا

إسرائيل

سلوفاكيا

تونس

السنغال

غامبيا

نيجيريا

غواتيمالا

هندوراس

أميركا

جزر فيجي

نيوزيلندا

أوزباكستان

العراق

الدومينيكان

كوريا الجنوبية

اليابان.

 

ومن المتوقع ان يشارك منتخب الأرجنتين في مونديال 2023 للشباب، محل منتخب إندونيسيا.  (روسيا اليوم)

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