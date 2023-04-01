متفوقا على ميسي ونيمار.. مبابي الأعلى أجرا في فرنسا

تصدر اللاعب كيليان مبابي قائمة الأعلى أجرا في كرة القدم الفرنسية، متفوقا حتى على كل من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبرازيلي، نيمار.

وكشفت صحيفة "لي كيب" الفرنسية أن لاعبي باريس سان جرمان يهيمنون على قائمة 10 لاعبين الأعلى أجرا في فرنسا.

وتصدر مبابي القائمة بـ 6.5 مليون دولار، متبوعا بالبرازيلي نيمار جونيور الذي يصل راتبه 4 ملايين دولار.

وحل ميسي ثالثا بـ 3.6 مليون دولار، وماركينيوس بـ 1.3 مليون دولار.

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ويأتي بعدهم فيراتي بـ 1.3 مليون دولار، ثم المغربي أشرف حكيمي بـ 1.09 مليون دولار، ودوناروما بـ 998,678 ألف دولار، ثم سيرخيو راموس بـ 863049 ألف دولار.

وبحسب الأرقام، فإن مبابي اللاعب الأعلى أجرا في العالم وفي كل الرياضات.

وترى إدارة الفريق أن مبابي يستحق راتبه إذ سجل خلال الموسم الحالي 22/23، 31 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 33 مباراة.(الحرة)