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رياضة

أندية الدوري الإنجليزي دفعت 300 مليونا لوكلاء اللاعبين العام الماضي

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:00
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كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن أندية الدوري الممتاز أنفقت 318.2 مليون جنيه إسترليني (392.4 مليون دولار) على أتعاب الوسطاء ووكلاء اللاعبين العام الماضي حتى كانون الثاني.

وقال الاتحاد في تقرير له إن ذلك يمثل زيادة قدرها 46 مليون جنيه عن اخر 12 شهرا.
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وحقق مانشستر سيتي حامل اللقب أعلى مبلغ بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني خلال فترة تضمنت التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من نادي بروسيا دورتموند الألماني.

ودفع تشيلسي 43.2 مليون جنيه وليفربول 33.7 مليون جنيه ومانشستر يونايتد 24.7 مليون جنيه.

ودفع نوتنغهام فورست أقل مبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من التعاقد مع لاعبين أكثر من أي فريق آخر في دوري الأضواء في آخر فترتي انتقال. (العربية) 
المصدر: العربية
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