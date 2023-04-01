هكذا اسقط سيتي ليفربول

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عاد مانشستر سيتي من تأخر بهدف ليحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه ليفربول 4-1، السبت في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليبقى في دائرة الصراع على اللقب مع أرسنال المتصدر.ومنح الدولي المصري محمد صلاح التقدم لليفربول (17)، لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة عبر الارجنتيني جوليان ألفاريز (27)، البلجيكي كيفن دي بروين (46)، الالماني إلكاي غوندوغان (53) وجاك غريليش (74).وحقق فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا فوزه الرابع تواليًا في الدوري ليقلص الفارق الى 5 نقاط مع أرسنال (69 نقطة) الذي يستضيف ليدز يونايتد لاحقًا، علمًا ان لدى سيتي مباراة مؤجلة.ويلتقي سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد في 26 أبريل الحالي، في مباراة قد تكون حاسمة على لقب البرميرليغ الطامح إليه أرسنال للمرة الاولى منذ 2004.يتمتع سيتي بمشوار أسهل نسبيًا من منافسه على الورق في الامتار الاخيرة، لكن تركيزه مشتت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في قمة مبكرة ضد بايرن ميونيخ الالماني ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شيفيلد يونايتد، في حين أن المدفعجية ودّعوا قاريًا من يوروبا ليغ ومن الكأس.وحقق سيتي فوزه الاول على ليفربول في الدوري منذ قرابة العامين، بعد أن سقط ضده ذهابًا هذا الموسم في الدوري بهدف صلاح، قبل ان يثأر بإقصائه من كأس الرابطة.أما فريق الألماني يورغن كلوب، فمني بخسارة ثانية تواليًا ليبقى على بعد سبع نقاط من آخر مركز مؤهل لدوري الابطال.(العربية)