Advertisement

رياضة

ممنوع من زيارة إسبانيا.. نجم ريال مدريد القادم في ورطة!

Lebanon 24
02-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1053052-638160244553381933.jpg
Doc-P-1053052-638160244553381933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حُرم اللاعب البرازيلي إندريك من زيارة منتظرة له إلى إسبانيا بعد التوقيع مع ريال مدريد قبل أشهر قليلة، بسبب رفض ناديه بالميراس لفكرة السفر في الوقت الحالي.
واوضحت صحيفة "آس"، أن السبب الأساسي الذي جعل اللاعب يغيب عن قائمة الفريق المسافرة إلى إسبانيا هو رفض فريقه التام لتركه في الوقت الحالي.
Advertisement


وكان اللاعب قد عانى كثيرًا في الفترة الماضية على المستوى التهديفي، حيث لم يسجل أي هدف منذ إعلان ريال مدريد عن ضمه في كانون الثاني الماضي.
جدير بالذكر أن اللاعب كان قد وقع لصالح ريال مدريد لكنه لن يتمكن من الانضمام لصفوف النادي الملكي قبل عام 2024 بحسب الاتفاق مع بالميراس. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
16:00 | 2023-04-01
14:00 | 2023-04-01
11:00 | 2023-04-01
08:00 | 2023-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website