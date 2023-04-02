ممنوع من زيارة إسبانيا.. نجم ريال مدريد القادم في ورطة!

حُرم اللاعب البرازيلي إندريك من زيارة منتظرة له إلى إسبانيا بعد التوقيع مع ريال مدريد قبل أشهر قليلة، بسبب رفض ناديه بالميراس لفكرة السفر في الوقت الحالي.



Advertisement



وكان اللاعب قد عانى كثيرًا في الفترة الماضية على المستوى التهديفي، حيث لم يسجل أي هدف منذ إعلان ريال مدريد عن ضمه في كانون الثاني الماضي. واوضحت صحيفة "آس"، أن السبب الأساسي الذي جعل اللاعب يغيب عن قائمة الفريق المسافرة إلى إسبانيا هو رفض فريقه التام لتركه في الوقت الحالي.وكان اللاعب قد عانى كثيرًا في الفترة الماضية على المستوى التهديفي، حيث لم يسجل أي هدف منذ إعلان ريال مدريد عن ضمه في كانون الثاني الماضي.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد وقع لصالح ريال مدريد لكنه لن يتمكن من الانضمام لصفوف النادي الملكي قبل عام 2024 بحسب الاتفاق مع بالميراس. (جول)