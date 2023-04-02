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رياضة

بيكيه عن عودة ميسي: النتيجة قد تكون عكسية

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:00
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تسبب جيرارد بيكيه لاعب برشلونة في إثارة المزيد من الجدل حول علاقته بليونيل ميسي بعد تصريحاته الأخيرة.
 
 
وعلّق بيكيه بحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، على تصريحات رافا يوستي نائب رئيس برشلونة حول عودة ليونيل لصفوف النادي الكتالوني.
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وقال: "أنا أعرف رافا يوستي جيدًا، هو شخص مذهل، سيقول لك ما تريد أن تسمعه، وسيختار كلماته بشكل جيد للغاية، لكن بحسب علمي لا يوجد المزيد".
وأضاف بيكيه: "سيكون من المذهل لو عاد ميسي من جديد، لكننا قد نصل إلى نقطة حيث قد يأتي هذا بنتيجة عكسية".


جدير بالذكر أن بيكيه كان أحد أسباب رحيل ميسي بحسب ما ذكرت تقارير عديدة بسبب نصيحة منحها لجوان لابورتا رئيس النادي. (جول)
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